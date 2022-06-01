Вода з'явиться не так швидко, зазначив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Місцева влада працює разом з Мінрегіоном для розв'язання проблеми.

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Друзі, я не знаю, коли буде нормальна вода, до якої ви всі звикли, тобто питна. Я не можу сказати, коли це відбудеться. Не думаю, що це буде швидко,

– сказав Сєнкевич.

Яка ситуація з водою

Чиновник пояснив, що кількість води, яку в Миколаєві можуть добувати з-під землі, не настільки велика, як потрібно. Наприклад, можуть дістати близько 20 тисяч кубів, а потрібно щонайменше 80. Тобто, виходить в 4 рази менше. Цими 20 кубами не можуть забезпечити подачу води погодинно. Відтак поки що буде не по годинах, а по днях.

Нагадаємо, що обстріл росіян у квітні вивів з ладу єдине джерело постачання води в Миколаїв. Відремонтувати водопровід поки неможливо, оскільки частина лінії магістрального водогону Дніпро – Миколаїв проходить тимчасово окупованими територіями Херсонщини. Відтак шукали альтернативні рішення.

Кожен житель Миколаєва може отримати їжу

Міський голова нагадав, що в Миколаєві понад місяць працює програма допомоги ООН. Кожен житель може безкоштовно раз на 3 дні отримати хліб і м'ясну консерву. Це не залежить від свого соціального статусу, допомогу видають і пенсіонерам, і молодим, і працюючим.

Сенкевич пояснив, що з 2 червня ввели систему карток, оскільки були зловживання. Деякі люди отримували ці консерви по кілька разів, інші – продавали їх. Отримати картки можна протягом двох тижнів.

Обстріл Миколаєва

Російські окупанти обстрілюють населені пункти на Півдні касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С", гатять з гармат ствольної далекобійної артилерії "Піон". 31 травня такі снаряди прилетіли в Миколаїв.

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