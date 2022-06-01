А вот количество раненых в разы больше. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на трансляцию мэра Николаева Александра Сенкевича.

Оккупанты ночью обстреляли Очаков: под огнем оказались и другие города Николаевщины

Назвал точное количество раненых в Николаеве

В результате российских атак уже погибли 102 жителя Николаева. Раненых больше чем в 4 раза больше.

Это, к сожалению, 102 николаевца, отдавших свои жизни просто так, по мечте Путина о великой России. Террористы убивают людей каждый день. Пожалуйста, будьте внимательны. 452 человека, из них 4 ребенка - это ранено,

– подытожил мэр.

Этими ужасающими цифрами он пытался донести, что эвакуация действительно сейчас необходима. Если же кто-то не может выехать в одиночку, он может получить помощь в этом от власти.

Кафиры бьют по образованию

По данным горсовета Николаева, в течение всего времени обстрелов россияне повредили 47 учебных заведений города. Речь идет о школах, садах и заведениях внешкольного образования.

Там были разрушены не только здания, но и мебель, техника и другое оборудование. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет не менее 20,5 миллионов.

Недавно подтянули новую технику

Сенкевич также рассказал, что недавно российские войска подтянули на Юг новую мощную артиллерию. Речь идет о самоходных установках "Пион", которые базируются на Херсонщине.

Они представляют особую опасность, поскольку могут бить на очень большое расстояние – в среднем на 30 – 35 километров. "Пионы" стреляют 110-килограммовыми снарядами.

Однако хуже всего, что это очень не точное вооружение. По словам мэра, россияне сейчас целят в направлении Николаева. Поэтому под угрозой жизни гражданских.

Примите во внимание! Полную запись трансляции мэра Николаева можно просмотреть по этой ссылке.

Накануне обстреляли область

Во второй половине дня 31 мая оперативное командование "Юг" сообщило, что россияне начали атаковать город Очаков Николаевской области. Враги беспощадно избивали по мирному населенному пункту реактивными системами залпового огня "Смерч" и "Ураган".

Кроме того, наши защитники зафиксировали, что враг снова использовал запрещенные Женевской конвенцией кассетные снаряды. Поэтому в городе и его окрестностях до сих пор могут быть разбросаны взрывные элементы боеприпасов.

Недавно – россияне обстреляли жилой квартал Николаева: смотрите видео