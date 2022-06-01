А ось кількість поранених в рази більша. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на трансляцію мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

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Назвав точну кількість поранених у Миколаєві

Внаслідок російських атак вже загинули 102 жителі Миколаєва. Поранених більші ніж у 4 рази більше.

Це, на жаль, 102 миколаївці, які віддали свої життя просто так, за мрію Путіна про велику Росію. Терористи вбивають людей щодня. Тож, будь ласка, будьте уважні. 452 людини, з них 4 дитини — поранені,

– підсумував мер.

Цими жахливими цифрами він намагався донести, що евакуація справді зараз необхідна. Якщо ж хтось не може виїхати самотужки, він може отримати допомогу в цьому від влади.

Окупанти б'ють по освіті

За даними міськради Миколаєва, протягом всього часу обстрілів росіяни пошкодили 47 закладів освіти міста. Мовиться про школи, садочки та заклади позашкільної освіти.

Там зазнали руйнації не лише будівлі, а й меблі, техніка та інше обладнання. За попередніми підрахунками сума збитків становить щонайменше 20,5 мільйонів.

Нещодавно підтягнули нову техніку

Сєнкевич також розповів, що нещодавно російські війська підтягнули на Південь нову потужну артилерію. Мовиться про самохідні установки "Піон", які наразі базуються на Херсонщині.

Вони становлять особливу небезпеку, оскільки можуть бити на дуже велику відстань – в середньому на 30 – 35 кілометрів. "Піони" стріляють 110-кілограмовими снарядами.

Проте найгірше, що це дуже не точне озброєння. За словами мера, росіяни зараз цілять в напрямку Миколаєва. Тому під загрозою життя цивільних.

Зауважте! Повний запис трансляції мера Миколаєва можна переглянути за цим посиланням.

Напередодні обстріляли область

У другій половині дня 31 травня оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни почали атакувати місто Очаків, що на Миколаївщині. Вороги нещадно били по мирному населеному пункту реактивними системами залпового вогню "Смерч" та "Ураган".

Окрім цього, наші захисники зафіксували, що ворог знову використав заборонені Женевською конвенцією касетні снаряди. Через це в місті та його околицях досі можуть бути розкидані вибухові елементи боєприпасів.

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