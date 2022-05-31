Об ударах врага за предыдущие сутки рассказали в Николаевской ВГА. Там отметили, что Очаков попал под обстрел около 23:00, пострадавших нет.
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От вражеских обстрелов пострадали жилые дома
В результате удара пострадала жилая инфраструктура, в частности, повредило окна в домах местных жителей. Некоторые районы города пришлось отключить от газо- и электроснабжения.
Не прошёл спокойно вечер накануне и в поселке Луч Шевченковской общины. Там, к сожалению, без пострадавших не обошлось. Почти все деревни этого общества обстреливали в течение дня.
Под удар попал и Николаев
Утром 30 мая враг обстрелял также пригороды и окрестности Николаева. Оккупанты стреляли из дальнобойной ствольной артиллерии по жилым кварталам и промышленным объектам города. Один человек получил ранения.
Снаряды падали во двор
Снаряды буквально падали во двор частных домов. На одной из улиц кафиры попали прямо в водопровод, так что сейчас систему приходится чинить.
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Также россияне обстреливали Галицинскую, Ингульскую и Широковскую общины. Десятки домов и фермерское хозяйство – разрушены.
Обстрелы Николаевщины: последние новости
- 30 мая российские военные попали в ракету "Точка-У" по городу Новый Буг. Ни о каких военных целях и не говорилось: пострадала жилая застройка и офисные помещения.
- Мэр Нового Буга подчеркнул : паники после обстрелов среди местного населения нет, однако разрушения очень значительны.
- А еще несколько дней назад враг гнал по областному центру Николаевщины по артиллерии. Погибла женщина, еще несколько человек получили травмы.
- Между тем, на Юге россияне пытаются укрепиться на занятых позициях: они усиленно строят укрепления.