Оперативное командование "Юг" сообщило, что по состоянию на 27 мая на линии столкновения продолжаются боевые действия. Российские кафиры продолжают укреплять свою оборону.
Если кафиры думают, что Лиман и Северодонецк будут их – они ошибаются, – Зеленский
В целях обеспечения себя строительными материалами рашистские кафиры запустили на Херсонщине работу цементных и бетонных заводов. Также варвары ради собственной обороны срывают плиты с дорог,
– говорится в сообщении.
На Херсонщину враг стянул расконсервированные танки
Кроме того, российские захватчики подтянули на Херсонщину свою технику. Речь идет о:
- около 30 танков (пятидесятилетних расконсервированных);
- боевые бронированные машины;
- реактивные системы залпового огня
Прессслужба Оперативного командования "Юг" рассказала, что две российские ракеты самоликвидировались во время авиационной активности в небе над Николаевской и Херсонской областями.
Эти ракеты были выпущены из российского самолета Су-35. Его сбил украинский истребитель Миг-2. Оперативное командование "Юг" подытожило, что "кара небесная постигла и самолет, и ракеты"
В течение суток на Юге украинские защитники и защитницы уничтожили:
- 63 российских кафиров;
- 19 единиц русской техники. В частности: 3 современных танка, 5 единиц другой бронированной техники, 2 автомобиля, реактивная система залпового огня "Град", самоходная артустановка, самолет, 6 вертолетов.
В приграничье с Приднестровьем – ситуация контролируемая
Прессслужба Оперативного командования "Юг" подчеркнула, что по состоянию на 27 мая ситуация в приграничной границе с Приднестровьем - стабильная и контролируемая. В настоящее время продолжаются контрдиверсионные меры. Обеспечивают надежную охрану государственной границы.
Украинские защитники и защитницы продолжают давать отпор врагу. Они наносят российским оккупантам значительные потери.
Потери кафиров – свежие данные
По состоянию на 27 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил о 29 750 ликвидированных захватчиках .
Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 1 322 единицы;
- боевых бронированных машин – 3 245 единиц;
- артиллерийских систем – 623 единицы;
- реактивных систем залпового огня – 201 единица;
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
- самолетов – 206 единиц;
- вертолетов – 170 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единицы;
- крылатых ракет – 115 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226 единиц;
- специальной техники – 48 единиц.
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