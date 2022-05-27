Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 150 оккупантов. Каждый день делает нас более близкими к победе в войне и наши Вооруженные Силы это доказывают.

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Потери россиян по состоянию на 27 мая

По состоянию на 93-й день полномасштабного вторжения потери россиян составляют:

  • личного состава – около 29 750 человек;
  • танков – 1 322 единицы;
  • боевых бронированных машин – 3 245 единиц;
  • артиллерийских систем – 623 единицы;
  • реактивных систем залпового огня – 201 единица;
  • средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
  • самолетов – 206 единиц;
  • вертолетов – 170 единиц;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единицы;
  • крылатых ракет – 115 единиц;
  • кораблей и катеров – 13 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 226 единиц;
  • специальной техники – 48 единиц.

Отметим, что эти потери являются ориентировочными. Ведь продолжаются активные боевые действия и подсчитать точное количество убитых оккупантов и уничтоженной техники – невозможно.

Успехи ВСУ за последние сутки

За 26 мая наши отважные воины уничтожили 7 танков, 11 боевых бронированных машин, 6 единиц артиллерийских систем, а также по одному беспилотнику, крылатой ракете, автомобильной технике и специальной технике.

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