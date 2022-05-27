Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 150 оккупантов. Каждый день делает нас более близкими к победе в войне и наши Вооруженные Силы это доказывают.

Заметьте Наступление на Лиман и Бахмут: в Генштабе назвали самые горячие точки на фронте

Потери россиян по состоянию на 27 мая

По состоянию на 93-й день полномасштабного вторжения потери россиян составляют:

личного состава – около 29 750 человек;

танков – 1 322 единицы;

боевых бронированных машин – 3 245 единиц;

артиллерийских систем – 623 единицы;

реактивных систем залпового огня – 201 единица;

средств противовоздушной обороны – 93 единицы;

самолетов – 206 единиц;

вертолетов – 170 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единицы;

крылатых ракет – 115 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 226 единиц;

специальной техники – 48 единиц.

Отметим, что эти потери являются ориентировочными. Ведь продолжаются активные боевые действия и подсчитать точное количество убитых оккупантов и уничтоженной техники – невозможно.

Успехи ВСУ за последние сутки

За 26 мая наши отважные воины уничтожили 7 танков, 11 боевых бронированных машин, 6 единиц артиллерийских систем, а также по одному беспилотнику, крылатой ракете, автомобильной технике и специальной технике.

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Последние новости о войне в Украине

Самыми горячими точками на фронте являются Бахмутское и Лиманское направления. Кроме того, оккупанты возобновили наступление на Славянск.

Вражеские военные круглосуточно обстреливают Северодонецк. В результате их циничных действий вчера там погибли 4 местных жителя. Также известно, что повреждения получили 11 многоэтажек и один частный дом.

Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область. Глава ОВА Валентин Резниченко сообщил о серьезных разрушениях. Сейчас на месте происшествия работают спасатели – разбирают завалы.

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