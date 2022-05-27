Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 150 оккупантов. Каждый день делает нас более близкими к победе в войне и наши Вооруженные Силы это доказывают.
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Потери россиян по состоянию на 27 мая
По состоянию на 93-й день полномасштабного вторжения потери россиян составляют:
- личного состава – около 29 750 человек;
- танков – 1 322 единицы;
- боевых бронированных машин – 3 245 единиц;
- артиллерийских систем – 623 единицы;
- реактивных систем залпового огня – 201 единица;
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
- самолетов – 206 единиц;
- вертолетов – 170 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единицы;
- крылатых ракет – 115 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 226 единиц;
- специальной техники – 48 единиц.
Отметим, что эти потери являются ориентировочными. Ведь продолжаются активные боевые действия и подсчитать точное количество убитых оккупантов и уничтоженной техники – невозможно.
Успехи ВСУ за последние сутки
За 26 мая наши отважные воины уничтожили 7 танков, 11 боевых бронированных машин, 6 единиц артиллерийских систем, а также по одному беспилотнику, крылатой ракете, автомобильной технике и специальной технике.
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Последние новости о войне в Украине
- Самыми горячими точками на фронте являются Бахмутское и Лиманское направления. Кроме того, оккупанты возобновили наступление на Славянск.
- Вражеские военные круглосуточно обстреливают Северодонецк. В результате их циничных действий вчера там погибли 4 местных жителя. Также известно, что повреждения получили 11 многоэтажек и один частный дом.
- Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область. Глава ОВА Валентин Резниченко сообщил о серьезных разрушениях. Сейчас на месте происшествия работают спасатели – разбирают завалы.
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