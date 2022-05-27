Лише за минулу добу наші воїни ліквідували 150 окупантів. Кожен день робить нас ближчими до перемоги у війні й наші Збройні Сили це доводять.
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Втрати росіян станом на 27 травня
Станом на 93-ий день повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять:
- особового складу – близько 29 750 осіб;
- танків – 1 322 одиниці;
- бойових броньованих машин – 3 245 одиниць;
- артилерійських систем – 623 одиниці;
- реактивних систем залпового вогню – 201 одиниця;
- засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;
- літаків – 206 одиниць;
- гелікоптерів – 170 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 одиниці;
- крилатих ракет – 115 одиниць;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 одиниць;
- спеціальної техніки – 48 одиниць.