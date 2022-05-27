Лише за минулу добу наші воїни ліквідували 150 окупантів. Кожен день робить нас ближчими до перемоги у війні й наші Збройні Сили це доводять.

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Втрати росіян станом на 27 травня

Станом на 93-ий день повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять:

  • особового складу – близько 29 750 осіб;
  • танків – 1 322 одиниці;
  • бойових броньованих машин – 3 245 одиниць;
  • артилерійських систем – 623 одиниці;
  • реактивних систем залпового вогню – 201 одиниця;
  • засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;
  • літаків – 206 одиниць;
  • гелікоптерів – 170 одиниць;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 одиниці;
  • крилатих ракет – 115 одиниць;
  • кораблів та катерів – 13 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 одиниць;
  • спеціальної техніки – 48 одиниць.