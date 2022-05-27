Лише за минулу добу наші воїни ліквідували 150 окупантів. Кожен день робить нас ближчими до перемоги у війні й наші Збройні Сили це доводять.

Зауважте Наступ на Лиман і Бахмут: у Генштабі назвали найгарячіші точки на фронті

Втрати росіян станом на 27 травня

Станом на 93-ий день повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять: