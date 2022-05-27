У ранковому зведенні Генштабу від 27 травня назвали напрямки, де зараз ведуться найскладніші протистояння. Серед них – Бахмутський і Лиманський.

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Найгарячіші точки на фронті

Бахмутський напрямок. Тут російські військові намагаються ускладнити роботу ЗСУ. Для цього вони роблять все можливе, щоб унеможливити логістику. Крім того, хочуть відрізати підрозділи, які перебувають у цьому напрямку, від основних сил українського війська.

Тут російські військові намагаються ускладнити роботу ЗСУ. Для цього вони роблять все можливе, щоб унеможливити логістику. Крім того, хочуть відрізати підрозділи, які перебувають у цьому напрямку, від основних сил українського війська. Лиманський напрямок. На ньому окупанти проводять розвідку. А ще вони прагнуть закріпитися у самому Лимані. Для цього російські військові б'ють по наших позиціях з артилерії.

На інших напрямках російські бійці як обстрілюють наших військових, так і намагаються закріпитися на захоплених позиціях.

Наприклад, на Слов'янському напрямку окупанти атакують наші позиції. Як зазначають у Генштабі, тут вони знову відновили наступ.

Що ж стосується Донецького напрямку, то і тут російські загарбники активно йдуть в наступ. Вони не лише перегруповують своє військо, а й атакують ракетами наші підрозділи.

Зазначимо, що упродовж минулої доби наші військові на Донецькому та Луганському напрямку відбили 12 ворожих атак. Їм вдалося знищити танк окупантів, по п'ять їхніх артилерійських систем, одиниць бойової броньованої техніки й автомобілів. А ППО збили вертоліт Ка-52, крилату ракету, а також БпЛА типу "Орлан-10".

Неспокійно на Слобожанському напрямку. Там окупанти серйозно зайнялися підготовкою своїх військових. Це роблять для того, щоб посилити мотострілецькі, танкові, а також артилерійські підрозділи. Крім того, вони відкривають вогонь по наших позиціях і дистанційно мінують місцевість, якою наші військові можуть йти у наступ.

Харківський напрямок також важливий для загарбників. Тут вони намагаються стримувати просування наших підрозділів. А ще бійці країни-агресорки намагаються утримувати позиції, які вони вже зайняли раніше.

Південнобузький напрямок. Окупанти продовжують робити все можливе для того, щоб контролювати Херсонщину. Водночас вони активніше обстрілюють позиції наших військових. Крім того, російські загарбники проводять повітряну розвідку та закріплюють фортифікаційні споруди. А ще сюди перекинули резервні підрозділи, щоб посилити угруповання.

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