В утренней сводке Генштаба от 27 мая назвали направления, где сейчас ведутся самые сложные противостояния. Среди них – Бахмутский и Лиманский.
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Самые горячие точки на фронте
- Бахмутское направление. Здесь российские военные пытаются усложнить работу ВСУ. Для этого они делают все возможное, чтобы сделать невозможным логистику. Кроме того, хотят отрезать находящиеся в этом направлении подразделения от основных сил украинской армии.
- Лиманское направление. На нем кафиры проводят разведку. А еще они стараются закрепиться в самом Лимане. Для этого российские военные избивают по нашим позициям по артиллерии.
По другим направлениям российские бойцы как обстреливают наших военных, так и пытаются закрепиться на захваченных позициях.
К примеру, на Славянском направлении оккупанты атакуют наши позиции. Как отмечают в Генштабе, здесь они снова возобновили наступление.
Что касается Донецкого направления, то и здесь российские захватчики активно идут в наступление. Они не только перегруппируют свое войско, но и атакуют ракетами наши подразделения.
Отметим, что за прошедшие сутки наши военные на Донецком и Луганском направлении отбили 12 вражеских атак. Им удалось уничтожить танк кафиров, по пять их артиллерийских систем, единиц боевой бронированной техники и автомобилей. А ПВО сбили вертолет Ка-52, крылатую ракету, а также БпЛА типа "Орлан-10".
Неспокойно на Слобожанском направлении. Там кафиры серьезно занялись подготовкой своих военных. Это делают для того, чтобы усилить мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. Кроме того, они открывают огонь по нашим позициям и дистанционно минируют местность, по которой наши военные могут идти в наступление.
Харьковское направление также важно для захватчиков. Здесь они пытаются сдерживать продвижение наших подразделений. А еще бойцы страны-агрессорки пытаются удерживать позиции, которые они уже заняли раньше.
Южнобужское направление. Оккупанты продолжают делать все возможное для того, чтобы контролировать Херсонщину. В то же время, они активнее обстреливают позиции наших военных. Кроме того, российские захватчики производят воздушную разведку и закрепляют фортификационные сооружения. А еще сюда опрокинули резервные подразделения, чтобы усилить группировку.
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