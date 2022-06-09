Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також додав, що українці в Херсоні все частіше намагаються користуватися VPN-сервісами, це дозволяє обходити заборони окупантів.
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Також містом ширяться чутки, які поки не реалізовані: наступна мета окупантів – "вбити Viber". А ця соцмережа зараз є єдиним комунікатором між херсонцями, що залишились в окупації та підконтрольною частиною України,
– зазначає активіст.
За словами Молчанова, ситуація із зв'язком у Херсоні – стабільно погана, поки нічого на краще не змінилося.
"Так само відсутня можливість розраховуватись безготівково у магазинах та будь-яких закладах. Така ж ситуація і з простими платіжками з картки на картку – немає змоги навіть оплатити комунальні платежі онлайн", – додав активіст із Херсону.
Інформація від військових про ситуацію на херсонському напрямку
В ОК "Південь" розповіли, що ситуація на Херсонщині й далі залишається складною. Намагаючись зупинити просування українських підрозділів у східному напрямку, російські окупанти зводять додаткові лінії оборони, створюють інженерні загородження й мінують територію радянськими боєприпасами 50-х років минулого століття.
При цьому, намагаючись встановити мінні загородження зі старих боєприпасів, на них уже підірвалось кілька російських саперів. Разом з тим, з метою покращення свого тактичного становища, ворог готується форсувати водні перешкоди у регіоні.
"У Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої родини, намагаючись переконати місцевих, що вони тут назавжди", – додали в оперативному командуванні.
Новини із Херсонщини – останнє та важливе
- За інформацією американського Інституту вивчення війни, на тимчасово окупованих територіях України росіяни здійснюють заходи з підготовки до проведення так званих "референдумів". На Херсонщині, зокрема, окупанти проводять фейкові "соціологічні опитування", де шляхом маніпуляцій намагаються створити картинку про "позитивне ставлення" місцевих мешканців до Росії.
- Разом з тим радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович 9 червня запевнив, що Збройні Сили України на Херсонщині пішли у контрнаступ й "поховали" російську батальйонну тактичну групу.
- Нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов, який залишився на території тимчасово окупованої Херсонщини, пішов на співпрацю із загарбниками. Проти нього можуть відкрити справу за колабораціонізм.
Актуальна ситуація на фронті за 9 червня 2022 – дивіться відео