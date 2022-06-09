Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також додав, що українці в Херсоні все частіше намагаються користуватися VPN-сервісами, це дозволяє обходити заборони окупантів.

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Також містом ширяться чутки, які поки не реалізовані: наступна мета окупантів – "вбити Viber". А ця соцмережа зараз є єдиним комунікатором між херсонцями, що залишились в окупації та підконтрольною частиною України,

– зазначає активіст.

За словами Молчанова, ситуація із зв'язком у Херсоні – стабільно погана, поки нічого на краще не змінилося.

"Так само відсутня можливість розраховуватись безготівково у магазинах та будь-яких закладах. Така ж ситуація і з простими платіжками з картки на картку – немає змоги навіть оплатити комунальні платежі онлайн", – додав активіст із Херсону.

Інформація від військових про ситуацію на херсонському напрямку

В ОК "Південь" розповіли, що ситуація на Херсонщині й далі залишається складною. Намагаючись зупинити просування українських підрозділів у східному напрямку, російські окупанти зводять додаткові лінії оборони, створюють інженерні загородження й мінують територію радянськими боєприпасами 50-х років минулого століття.

При цьому, намагаючись встановити мінні загородження зі старих боєприпасів, на них уже підірвалось кілька російських саперів. Разом з тим, з метою покращення свого тактичного становища, ворог готується форсувати водні перешкоди у регіоні.

"У Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої родини, намагаючись переконати місцевих, що вони тут назавжди", – додали в оперативному командуванні.

Новини із Херсонщини – останнє та важливе

За інформацією американського Інституту вивчення війни, на тимчасово окупованих територіях України росіяни здійснюють заходи з підготовки до проведення так званих "референдумів". На Херсонщині, зокрема, окупанти проводять фейкові "соціологічні опитування", де шляхом маніпуляцій намагаються створити картинку про "позитивне ставлення" місцевих мешканців до Росії.

Разом з тим радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович 9 червня запевнив, що Збройні Сили України на Херсонщині пішли у контрнаступ й "поховали" російську батальйонну тактичну групу.

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов, який залишився на території тимчасово окупованої Херсонщини, пішов на співпрацю із загарбниками. Проти нього можуть відкрити справу за колабораціонізм.

Актуальна ситуація на фронті за 9 червня 2022 – дивіться відео