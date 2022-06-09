Про це свідчать дані американського Інституту вивчення війни. Зокрема окупанти готуються до референдумів на Херсонщині та у Мелітополі.

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Фейкові соцопитування на Херсонщині

В Інституті вивчення війни з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України зазначають, що російські окупанти на території Херсонщини проводять фейкові соцопитування. Вони телефонують людям та ставлять їм маніпулятивні питання для того, щоб показати, що нібито українці позитивно ставляться до Росії.

Таким чином окупанти створюють передумови для псевдореферендуму та виправдання анексії території Херсонської області.

Підготовка до референдуму в Мелітополі

Також в ISW відреагували на заяву зрадниці та колаборантки Галини Данильченко, яка вважає себе мером Мелітополя про підготовку до проведення "референдуму" в місті.

Аналітиків дивує тай факт, що псевдореферендум готують тільки в Мелітополі, а не на всій тимчасово окупованій території Запорізької області. Через це в Інституті вивчення війни кажуть, що окупанти втілюють свої спеціальні плани.

Той факт, що окреме місто, на відміну від цілого окупованого регіону, готується до референдуму, може свідчити про те, що на окупованій території здійснюють спеціальні плани анексії та інтеграції без об’єднавчого окупаційного органу для нагляду за анексією всього регіону,

– заявили в ISW.

Тим часом у бойовиків кадрові зміни

В Інституті вивчення війни наголосили, що бойовики на території Донецької області не надають базових соціальних послуг та гарантій якості життя мешканцям Маріуполя. містяни не отримують воду, гуманітарну допомогу та ліки, а корупція серед бойовиків ускладнює ситуацію.

Крім того, аналітики звернули увагу на те, що ватажок бойовиків на Донеччині Денис Пушилін звільнив "голову уряду" псевдореспубліки. Це, на думку експертів, може свідчити про внутрішні проблеми у спробах окупувати Маріуполь та вцілому вести війну. Та поки що наслідки звільнення бойовика в квазіутворенні Інститут вивчення війни оцінити не може.

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