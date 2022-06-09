Попри те, що активних бойових дій у південних регіонах російські окупанти не здійснюють, ворог й далі прагне захопити Миколаїв, тим самим створити сприятливі умови для наступу на Одесу. Про це 9 червня на брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України Олексій Громов.
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Актуальна ситуація на Півдні
За словами Громова, наразі російські окупанти на Запорізькому, Миколаївському та Криворізькому напрямках ведуть позиційну оборону. Ворог здійснює вогневе ураження по підрозділах наших захисників і захисниць, зосереджуючи свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Півдні нашої держави.
Разом з тим, наголосив представник управління Генштабу ЗСУ, росіяни не полишають спроб відновити наступальні дії на цих напрямках – ймовірно, з метою виходу на адміністративний кордон Запорізької області.
Противник розглядає подальші свої дії, у випадку успіху на взятті під повний контроль територій Херсонської області, оволодіти містом Миколаєвом й таким чином створити сприятливі умови для наступу на Одесу,
– підкреслив Громов.
Останні новини з регіону: коротко
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни здійснюють замінування боєприпасами 50-х років минулого століття. Крім того, намагаючись зупинити наступ українських сил у регіоні, окупанти споруджують додаткові лінії оборони й створюють загородження. На захоплених територіях Херсонщини ворог цинічно готується святкувати "день Росії".
- На північний схід Запорізької області ворог перекинув 30 танків Т-62 з метою підтримки своїх операцій. Російські окупанти хочуть посилити контроль над важливою трасою Т0812, що пролягає територією Оріхівського та Василівського районів області. Разом з тим, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни здійснюють підготовку до так званого "референдуму".
- Криворізький район, що на Дніпропетровщині, й далі потерпає від ворожих обстрілів. Так, 7 червня окупанти вкотре вгатили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді.
- 8 червня в Одесі місцеві мешканці знову чули вибухи. Але офіційно підтвердженої інформації про це не з'явилось.
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