Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу офіційних представників Сил оборони щодо оперативної ситуації на фронті. Вона зауважила, що країна-агресорка й досі фінансує різноманітні соціальні, гуманітарні, культурно-просвітницькі та політичні проєкти в державах Європи.

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Росія намагається інтегрувати тимчасово окуповані території України

Крім того, посадовиця розповіла про дії російського агресора на тимчасово окупованих територіях України. За словами Маляр, Росія продовжує чинити там варварські дії стосовно українців. Фактично, це – тактика терору.

Країна-терористка активно працює над соціально-економічною та політичною інтеграцією поки що підконтрольних їй українських територій до Росії. А водночас їхнім коштом, вона ще й вирішує свої продовольчі та демографічні завдання.

Показовим є те, що росіяни вже певний час здійснюють підготовку та визначають місця для проведення так званих референдумів. Однак досі їм цього зробити не вдалося.

Не вдалося, бо українська держава працює і бореться з тимчасовою окупацією різними методами, про які не можна говорити публічно. Так само українці, які вимушено перебувають на тих територіях, чинять опір,

– підкреслила Маляр.