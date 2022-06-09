Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге официальных представителей Сил обороны по оперативной ситуации на фронте. Она отметила, что страна-агрессорка до сих пор финансирует различные социальные, гуманитарные, культурно-просветительские и политические проекты в государствах Европы.

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Кроме того, чиновник рассказала о действиях российского агрессора на временно оккупированных территориях Украины. По словам Маляр, Россия продолжает совершать там варварские действия в отношении украинцев. Фактически это тактика террора.