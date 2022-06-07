У Державній прикордонній службі України показали, які боєприпаси привозять до нашої держави з-за кордону. На деяких із них залишили послання російським загарбникам. Мовляв, щоб помститись за те, що вони вчинили раніше.

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Росіянам шлють "привіт" з інших європейських країн

У цьому випадку слід розділяти просто передачу зброї та боєприпасів із символічними посланнями росіянам. Якщо у першому випадку країни-партнери надають нам те, що можуть надати. То у другому – роблять це задля того, щоб помститись за все те, що упродовж років вчинила з ними країна-агресорка.

Так, з-поміж боєприпасів з Чехії була одна ракета. Вона виділялась написом "За розстріляну Празьку весну 1968-го".



Чехи пригадали росіянам розстріляну Празьку весну / Фото ДПСУ

Зауважимо, що так називають період, упродовж якого відбувалась політична лібералізація у Чехословацькій Соціалістичній Республіці. Але наприкінці його до країни увірвались радянські та війська країн, які входили до Організації Варшавського договору.

Натомість нідерландцям дуже болить за пасажирський літак, збитий над Україною. Тож на снарядах вони написали "Помста за "MH17".



Нідерландці не пробачили збитий літак MH17 / Фото ДПСУ

Боєприпаси, які привозять нам з Польщі, також містять написи. На деяких з них можна прочитати "За Катинь!", а на інших – "За Качинського!".



Поляки мстять за Катинь і за Качинського / Фото ДПСУ

Окупанти регулярно атакують Україну підписаними ракетами

Ракети з подібними написами по Україні запускають росіяни. Але їхні послання вирізняються надзвичайною цинічністю й агресією. Наприклад, по залізничному вокзалу Краматорська з "Точки У" били ракетами, на яких був напис "За дітей".

Не менш жалюгідною була атака по "Азовсталі" після перемоги гурту KALUSH Orchestra на пісенному конкурсі Євробачення 2022. Тоді після виступу соліст Олег Псюк закликав весь світ врятувати Маріуполь та "Азовсталь". Окупанти зробили це по-своєму, скинувши на комбінат бомби з написами "Kalush, як ви й просили", "Help Mariupol, help Azovstal", а також "Євробачення-2022. Почув zov, в'ї**в Azov".

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