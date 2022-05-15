"Порятунок" українського міста та заводу "Азовсталь", де перебувають сотні українських бійців, у хворій уяві росіян виглядає цинічно та жорстоко.

Важливо Гурт Kalush Orchestra з України переміг на Євробаченні-2022

Так, російські окупанти скинули на місто декілька потужних снарядів. На них нелюди розмістили надписи:

Kalush, як ви й просили. На "Азовсталь".

Help Mariupol, help Azovstal (саме ці слова промовив Олег Псюк після виступу у фіналі).

Євробачення-2022. Почув Azov, в'ї**в Azov.

Відповідні фото російських снарядів оприлюднив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Росіяни – не люди. Не звірі. Вони просто нелюди. Ціла нація (за виключенням прошарку на рівні статистичної похибки), яка втратила остаточно щось віддалено схоже на гуманізм та людяність. Ось реакція російських військових на нашу перемогу на Євробаченні-2022. І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії,

– написав Андрющенко.

"Порятунок" Маріуполя від росіян / Фото Петра Андрющенка

Зауважимо, що 14 травня російські окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя фосфорні бомби. Андрющенко пояснив, що температура горіння таких снарядів біля 2 – 2,5 тисячі градусів за Цельсієм. Тож, горіння внаслідок потрапляння такої бомби зупинити майже неможливо. Це смертоносна, важка зброя, яку застосовують російські окупанти наразі проти наших бійців, які в оточені.

Заклик Kalush врятувати Маріуполь та "Азовсталь"

Ввечері 15 травня у фіналі пісенного конкурсу представники України Kalush Orchestra у фіналі звернулися до світової спільноти і закликали врятувати захисників Маріуполя, які зараз перебувають на заводі "Азовсталь".

За це українському гурту могла загрожувати дискваліфікація, адже, згідно з правилами конкурсу, учасникам заборонено відкрито "політизувати" шоу, тому війну в Україні організатори стараються оминати.

Зрештою організатори Євробачення заявили, що дискваліфікувати Kalush Orchestra не будуть, адже побачили у закликах соліста гурту тільки гуманітарний характер. Натомість на шоу заборонені політичні заклики.

Зрештою, представник України – Kalush Orchestra таки стали переможцями цьогорічного пісенного конкурсу. Їхній номер припав до душі як глядачам, так і суддям.