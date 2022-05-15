"Спасение" украинского города и завода "Азовсталь", где находятся сотни украинских бойцов, в больном воображении россиян выглядит цинично и жестоко.

Важно Группа Kalush Orchestra из Украины победила на Евровидении-2022

Так, российские оккупанты сбросили на город несколько мощных бомб. На них изверги разместили надписи:

Kalush, как вы и просили. На "Азовсталь".

Help Mariupol, help Azovstal (именно эти слова произнес Олег Псюк после выступления в финале).

Евровидение-2022. Услышал ZOV, въе**л Azov..

Соответствующие фото российских бомб обнародовал в телеграме советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

Россияне – не люди. Не звери. Они просто изуверы. Целая нация (за исключением слоя на уровне статистической погрешности), потерявшая окончательно что-то отдаленно похожее на гуманизм и человечность. Вот реакция российских военных на нашу победу на Евровидении-2022. И эта реакция массово радостно поддержана населением недоимперии.

– написал Андрющенко.

"Спасение" Мариуполя от россиян / Фото Петра Андрющенко

Заметим, что 14 мая российские оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя фосфорные бомбы. Андрющенко объяснил, что температура горения таких снарядов около 2 – 2,5 тысяч градусов по Цельсию. Так что горение в результате попадания такой бомбы остановить почти невозможно. Это смертоносное, тяжелое оружие, которое применяют российские оккупанты против наших бойцов, находящихся в окружении.

Призыв Kalush спасти Мариуполь и "Азовсталь"

Вечером 15 мая в финале песенного конкурса представители Украины Kalush Orchestra в финале обратились в мировое сообщество и призвали спасти защитников Мариуполя, которые сейчас находятся на заводе "Азовсталь".

За это украинская группа могла угрожать дисквалификация, так как, согласно правилам конкурса, участникам запрещено открыто "политизировать" шоу, поэтому войну в Украине организаторы стараются обходить.

В конце концов, организаторы Евровидения заявили, что дисквалифицировать Kalush Orchestra не будут, ведь увидели в призывах солиста группы только гуманитарный характер. На шоу запрещены политические призывы.

В конце концов, представитель Украины – Kalush Orchestra стали победителями песенного конкурса. Их номер пришелся по душе как зрителям, так и судьям.