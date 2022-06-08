У своєму дописі у фейсбуці Ковальов розповів про важливе для нього засідання фермерів, куди приїхав представник путінської адміністрації Сергій Кірієнко. Народний депутат пішов на співпрацю з окупантами та обговорював, яка буде подальша ситуація з аграріями в регіоні.

Важливо ДБР порушило кримінальну справу проти нардепа-колаборанта Ковальова

Ковальов написав різні байки, що окупанти нібито назавжди прийшла на територію Херсонщини. А аграрний сектор потроху інтегрують в економічну модель Росії.

Крім аграрних питань обговорювали і статус Херсонської області. Повторюся, Росія назавжди, і тісна інтеграція з Росією вже відбувається, – написав Ковальов і формально визнав свою зраду.

В "Слузі народу" вже відреагували на допис депутата

Варто додати, що раніше Олексій Ковальов був представником фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. На початку травня його звідти виключили.

Представники партії наголосили, що 28 травня зробили спільну заяву про ситуацію із Олексієм Ковальовим. Тоді нардеп добровільно перебував на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та спілкувався із російськими військовими. Адекватних пояснень від нього народні депутати не отримали, тому вирішили виключити його з фракції.

Тоді ж вони звернулися до генерального прокурора Ірини Венедіктової та голоси СБУ Івана Баканова з вимогою порушити відповідну кримінальну справу.

Після так званої "наради", яку Ковальов провів з Кірієнком, у фракції отримали достатні докази, що він зрадив український народ. Саме тому вони ухвалили кілька рішень:

звернутися до Верховної Ради із закликом позбавити Ковальова мандату народного депутата у відповідності до чинного законодавства

у відповідності до чинного законодавства звернутися до Генпрокуратури та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів і майна згідно з чинним законодавством.

звернутися до органів судової влади із закликом якнайшвидше розглянути справу Ковальова, визначивши міру покарання згідно із законом.

У "Слузі народу" наголосили, що зрадники та колаборанти не можуть представляти народ у Верховній Раді. Вони мають відповідати перед законом. У партії переконані, що Ковальов вже давно втратив совість, честь та гідність.

Нагадаємо, раніше джерела в правоохоронних органах повідомляли, що проти Ковальова можуть відкрити справу за колабораціонізм.

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