В своем сообщении в фейсбуке Ковалев рассказал о важном для него заседании фермеров, куда приехал представитель путинской администрации Сергей Кириенко. Народный депутат пошел на сотрудничество с оккупантами и обсуждал, какова будет дальнейшая ситуация с аграриями в регионе.

Важно ДБР возбудило уголовное дело против нардепа-коллаборанта Ковалева

Ковалев написал разные басни, что кафиры якобы навсегда пришли на территорию Херсонщины. А аграрный сектор понемногу интегрируется в экономическую модель России.

Кроме аграрных вопросов, обсуждали и статус Херсонской области. Повторюсь, Россия навсегда и тесная интеграция с Россией уже происходит, – написал Ковалев и формально признал свою измену.

В "Слуге народа" уже отреагировали на сообщение депутата

Следует добавить, что ранее Алексей Ковалев был представителем фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. В начале мая его оттуда исключили.

Представители партии подчеркнули, что 28 мая сделали совместное заявление о ситуации с Алексеем Ковалевым. Тогда нардеп добровольно находился на временно оккупированных территориях Херсона и общался с российскими военными. Адекватные объяснения от него народные депутаты не получили, поэтому решили исключить его из фракции.

Тогда же они обратились к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и голосу СБУ Ивану Баканову с требованием возбудить соответствующее уголовное дело.

После так называемого "совещания", которое Ковалев провел с Кириенко, во фракции получили достаточные доказательства, что он предал украинский народ. Именно поэтому они приняли несколько решений:

обратиться в Верховную Раду с призывом лишить Ковалева мандата народного депутата в соответствии с действующим законодательством

в соответствии с действующим законодательством обратиться в Генпрокуратуру и СБУ с призывом как можно скорее передать дело Ковалева в суд, предусмотрев, в частности, конфискацию его активов и имущества согласно действующему законодательству.

обратиться в органы судебной власти с призывом как можно быстрее рассмотреть дело Ковалева, определив степень наказания по закону.

В "Слуге народа" подчеркнули, что предатели и коллаборанты не могут представлять народ в Верховной Раде. Они должны отвечать перед законом. В партии убеждены, что Ковалев давно потерял совесть, честь и достоинство.

Напомним, ранее источники в правоохранительных органах сообщали, что против Ковалева могут открыть дело за коллаборационизм.

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