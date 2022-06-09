Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также добавил, что украинцы в Херсоне все чаще пытаются пользоваться VPN-сервисами, что позволяет обходить запреты кафиров.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Россияне хотят овладеть Херсонщиной и Николаевом, а затем выйти на Одессу, - Генштаб

Также по городу ходят слухи, которые пока не реализованы: следующая цель оккупантов – "убить Viber". А эта соцсеть сейчас является единственным коммуникатором между херсонцами, оставшимися в оккупации и подконтрольной частью Украины,

– отмечает активист.

По словам Молчанова, ситуация со связью в Херсоне – стабильно плохая, пока ничего лучше не изменилось.

"Так же отсутствует возможность рассчитываться безналично в магазинах и любых заведениях. Такая же ситуация и с простыми платежками с карты на карту – нет возможности даже оплатить коммунальные платежи онлайн", – добавил активист из Херсона.

Информация от военных о ситуации на херсонском направлении

В ОК "Юг" рассказали, что ситуация на Херсонщине продолжает оставаться сложной. Пытаясь остановить продвижение украинских подразделений в восточном направлении, российские кафиры возводят дополнительные линии обороны, создают инженерные заграждения и минируют территорию советскими боеприпасами 50-х годов прошлого века.

При этом, пытаясь установить минные заграждения из старых боеприпасов, на них уже взорвалось несколько российских саперов. Вместе с тем в целях улучшения своего тактического положения враг готовится форсировать водные препятствия в регионе.

"В Херсоне и некоторых городах области появляется информация, что военные кафиры перевозят туда свои семьи, пытаясь убедить местных, что они здесь навсегда", – добавили в оперативном командовании.

Новости из Херсона – последнее и важное

По информации американского Института изучения войны , на временно оккупированных территориях Украины россияне осуществляют мероприятия по подготовке к проведению так называемых "референдумов". В Херсонской области, в частности, оккупанты проводят фейковые "социологические опросы", где путем манипуляций пытаются создать картинку о "положительном отношении" местных жителей к России.

Вместе с тем советник главы Офиса Президента Алексей Арестович 9 июня заверил , что Вооруженные Силы Украины в Херсонской области пошли в контрнаступление и "похоронили" российскую батальонную тактическую группу.

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев, оставшийся на территории временно оккупированной Херсонской области, пошел на сотрудничество с захватчиками . Против него могут открыть дело за коллаборационизм.

Актуальная ситуация на фронте за 9 июня 2022 – смотрите видео