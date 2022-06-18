З таким проханням до місцевих мешканців звернувся очільник Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. Він зауважив, що Збройним Силам України необхідний плацдарм для звільнення міст і сіл Херсонщини.

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Мешканців Херсонщини закликали допомогти ЗСУ й евакуюватись

За словами очільника обласної ради Херсонської області, всі бачили, якою була агонія російських окупантів перед тим, як вони вийшли з півночі Київщини, зокрема з Бучі та Ірпеня. Подібна тактика росіян була й при так званому "звільненні" Маріуполя, коли вони майже повністю зруйнували місто з 400 тисячами населення.

Для Херсона, наголосив Самойленко, такий сценарій звільнення є неприйнятним. Посадовець запевнив, що це розуміють президент, головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони – стирати місто з лиця землі лише задля того, щоб його звільнити – не має сенсу.

Так, я сам виступив із таким закликом (виїжджати з тимчасово окупованих територій Херсонщини – ред. 24 канал). Для чого він? Збройні Сили України повинні мати плацдарм для діяльності,

– зауважив Самойленко.

До слова, голова облради Херсонщини закликав усіх, у кого є така змога, покинути окуповані території регіону. Разом з тим він прокоментував можливість організованого виїзду через тимчасово окупований росіянами Крим й додав, що місцеві мешканці повинні усіма можливими способами зберегти своє життя.

Що стосується виїзду через Крим, то я вважаю, що якщо людина рятує своє життя та свою родину, то нехай їде. На моє переконання, ми не маємо права їх засуджувати. Так само я не засуджую жодну людину, яка залишається (в окупації – 24 канал) і чекає звільнення,

– додав посадовець.

За словами політика, пріоритетом є те, аби люди залишились живими, і щоб Збройні Сили України отримали кращі умови для контрнаступу та деокупації. Самойленко підсумував, що Росія може "назавжди" залишитись у Херсонській області "лише у вигляді закопаних окупантів". Посадовець переконаний, що наші захисники та захисниці зможуть звільнити Херсонщину уже найближчим часом.

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