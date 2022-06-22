Заместитель Херсонской военной администрации Сергей Хлань в эфире одного из телеканалов подчеркнул, что контрнаступление ВСУ уже не остановить и оккупанты понимают это.

Внимание Оккупанты на Херсонщине ищут коллаборантов и пытают тех, кто отказывается - Хлань

В настоящее время войска готовятся к обороне Херсона, пока ВСУ ведет наступление. Как сообщают местные жители, в промышленных районах строятся оборонные укрепления. Они готовятся к уличным боям, потому что понимают, что наступление ВСУ им не остановить,

– заметил Хлань.

Он также отметил, что кафиры готовятся к уличным боям, в то же время его это настораживает.

Самые активные бои, по словам Сергея Хланя, будут проходить на левом берегу Херсонской области. Там больше будут вестись артиллерийские бои. При этом он подчеркнул, что для более уверенного наступления нужно больше западного оружия.

А в Херсоне, как бы они ни закреплялись, им придется уйти, потому что наступательные действия, которые мы видим в последнее время, будут рассекать группировки противника. Им ничего не останется, кроме как оставить правобережную часть Днепра,

– заявил советник ОВА.

Он подчеркнул, что уже сегодня есть результаты, есть разгромы россиян на линии фронта. Итак, "уже скоро нам придется вытеснять россиян из Херсона".

"Главная задача Вооруженных сил Украины и партизан - вытеснить кафиров из Херсона фактически без боя, чтобы уменьшить количество разрушений в самом городе и уменьшить количество обстрелов в самом городе", - добавил Хлань.

Какая ситуация на временно оккупированной Херсонщине

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