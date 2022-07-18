На промисловому об'єкті в Бериславі була знищена база ворога

Про точний удар ЗСУ в ефірі FREEДОМ UA розповів радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, інформує 24 канал. Він зазначив, що це вже третій вдалий удар ЗСУ в Новій Каховці.

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Сергій Хлань повідомив, що 18 липня ЗСУ завдали настільки потужного удару по складах боєприпасів окупантів, що детонація тривала з 5 ранку й практично до обіду.

Хлань розповів про новий "прильот" з боку ЗСУ по боєкомплекту ворога, внаслідок чого було знищено склади. Про вибухи в Новій Каховці місце жителі інформували близько 18 години.

У своєму фейсбуці Хлань повідомив, що зафіксовано "приліт" по росіянах у районі асфальтного заводу, що на об'їзній. Він також опублікував фото.



"Приліт" по росіянах зафіксовано у районі асфальтного заводу / Фото Сергія Хланя

Окрім того, близько обіду 18 липня у Бериславі, який на правому березі Дніпра, на базі пересувної механізованої колони (ПМК) на промисловому об'єкті була знищена база окупантів, де вони розміщали техніку та боєприпаси.

Хлань додав, що ЗСУ завдали точкових ударів по складах росіян, завдавши втрат ворогу не тільки у техніці, але й живій силі. Він відзначив і роль партизанського руху.

ЗСУ знищують склади ворога на Херсонщині

Сергій Хлань повідомив, що останні два тижні в Новій Каховці практично щодня лунають вибухи. На відміну від окупантів, українські військові б'ють по складах ворога, а не цивільних.

Пізно ввечері 11 липня у тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали вибухи на ворожому складі. Вибухи були біля Каховської гідроелектростанції. Виявилося, що ЗСУ поцілили у один з російських складів, на якому перебувало понад 40 бензовозів.

У відповідь окупанти заявили, що в Новій Каховці буцімто "детонує селітра". В Офісі Президента констатували закінчення "п'яного пафосу" росіян та назвали заявили про "селітру" абсурдною.

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14 липня речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що українські військові вразили базу ворога у Новій Каховці та три склади БК – два на Миколаївщині та один у Херсонській області.

Пізно ввечері 14 липня ЗСУ накрили вогнем окупантів у Новій Маячці, що на Херсонщині. У приміщенні колишнього дитячого санаторію ворог облаштував собі штаб і казарми.

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