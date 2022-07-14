Втрати росіян ще уточнюють. Крім того, наші ракетно-артилерійські підрозділи успішно виконують й інші вогневі завдання.

Важливо росіяни спробували бомбардувати Зміїний, але влучили в море: що відбувалося на Півдні 13 липня

Відтак за добу на Півдні ліквідували 13 росіян та 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Заземлили ворожі безпілотники

Ворог намагався провести розвідку наших позицій на Херсонщині. Проте український зенітно-ракетний підрозділ влучно заземлив безпілотник типу "Елерон-3" в Білозерській громаді.

"На гарячому" спіймали й дрон-камікадзе у Великоолександрівській громаді. Його знищили до того, як він встиг завдати шкоди.

росіяни намагались бомбардувати Зміїний

Окупанти спробували парою винищувачів Су-27 бомбардувати острів Зміїний. Проте бомби влучили в море.

Загалом противник вів бойові дії на зайнятому рубежі. Проте ЗСУ скували його спроби просування, тож ворог застосовував авіаційні удари. Зокрема, загарбники тричі вдарили по наших позиціях на Херсонщині. На щастя, обійшлось без втрат.

Зверніть увагу! У Чорному морі перебувають 3 ворожі ракетні кораблі та 2 підводні човни. На них можуть бути 32 "Калібри". Тому важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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