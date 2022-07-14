Потери россиян еще уточняют. Кроме того, наши ракетно-артиллерийские подразделения успешно выполняют и другие огневые задачи.

Важно россияне попытались бомбить Змеиный, но попали в море: происходившее на Юге 13 июля

За сутки на Юге ликвидировали 13 россиян и 6 единиц бронированной и автомобильной техники.

Заземлили вражеские беспилотники

Враг пытался провести разведку наших позиций в Херсонской области. Однако украинское зенитно-ракетное подразделение метко заземлило беспилотник типа "Элерон-3" в Белозерской общине.

"С поличным" поймали и дрон-камикадзе в Великоалександровской общине. Его уничтожили до того, как он успел нанести вред.

россияне пытались бомбить Змеиный

оккупанты попытались парой истребителей Су-27 бомбить остров Змеиный. Однако бомбы попали в море.

В целом противник вел боевые действия на занятом рубеже. Однако ВСУ сковали его попытки продвижения, поэтому враг применял авиационные удары. В частности, захватчики 3 раза ударили по нашим позициям в Херсонской области. К счастью, обошлось без потерь.

Обратите внимание! В Черном море находятся 3 вражеских ракетных корабля и 2 подлодки. На них могут быть 32 "Калибра". Поэтому важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Интересно – Попович спрогнозировал, когда ВСУ будут освобождать Херсонщину: видео