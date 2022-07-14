Бомбардировать Змеиный россияне пробовали парой истребителей Су-27. Однако бомбы упали в море у острова.

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Какая ситуация на Юге

россияне продолжают вести боевые действия на занятом рубеже. Наши силы сковали их в попытках продвижения. Однако утром и днем оккупанты нанесли 3 удара парой Ка-52 по позициям ВСУ в Херсонской области. Потерь среди наших бойцов не было.

Когда враг проводил разведку украинских позиций на Херсонщине, наше зенитно-ракетное подразделение заземлило беспилотник типа "Элерон-3" в Белозерской общине, а дрон-камикадзе был "пойман с поличным" и уничтожен в Великоалександровской общине.

Потери оккупантов

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения успешно выполняют огневые задачи. За сутки ликвидировали:

13 оккупантов,

6 единиц бронированной и автомобильной техники.

Кроме того, ударили по 2 пунктам управления вражеских войск и посадочной площадке в Новой Каховке. Окончательные потери противника уточняют.

В Черном море – более 30 ракет

Также захватчики переформатировали корабельную группировку своего флота в Черном море. Сейчас там находятся 3 ракетных корабля и 2 подлодки. На них могут быть 32 "Калибра". Дополнительно есть 2 больших десантных корабля.

Поэтому в ОК "Юг" в который раз просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

российскому агенту дали 8 лет

Кроме того, отметили и контрдиверсионные меры. К примеру, вражеский агент, спланировавший серию терактов в Одесской области, получил 8 лет тюрьмы.

Иностранец периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами стали кремлевские разведчики, действующие с территории Приднестровья. Целью агента служили офисы волонтерских и патриотических организаций, а также военная техника в Одесской области.

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