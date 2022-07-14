Бомбардувати Зміїний росіяни пробували парою винищувачів Су-27. Однак бомби впали в море біля острова.

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Яка ситуація на Півдні

росіяни продовжують вести бойові дії на зайнятому рубежі. Наші сили скували їх у спробах просування. Однак вранці та вдень окупанти завдали 3 удари парою Ка-52 по позиціях ЗСУ на Херсонщині. Втрат серед наших бійців не було.

Коли ворог проводив розвідку українських позицій на Херсонщині, наш зенітно-ракетний підрозділ заземлив безпілотник типу "Елерон-3" в Білозерській громаді, а дрон-камікадзе "впіймали на гарячому" і знищений в Великоолександрівській громаді.

Втрати окупантів

Українські ракетно-артилерійські підрозділи успішно виконують вогневі завдання. За добу ліквідували:

13 окупантів,

6 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Крім того, вдарили по 2 пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюють.

У Чорному морі – понад 30 ракет

Також загарбники переформатували корабельне угруповання свого флоту у Чорному морі. Наразі там перебувають 3 ракетні кораблі та 2 підводні човни. На них можуть бути 32 "Калібри". Додатково є 2 великі десантні кораблі.

Тому в ОК "Південь" вкотре просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

російському агенту дали 8 років

Окрім цього, відзначили й контрдиверсійні заходи. Наприклад, ворожий агент, який спланував серію терактів в Одеській області, покараний 8 роками в'язниці.

Іноземець періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами стали кремлівські розвідники, які діють з території Придністров'я. Ціллю агента були офіси волонтерських та патріотичних організацій, а також військова техніка в Одеській області.

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