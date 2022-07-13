Перевага має бути у 2 – 3 рази. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський.

Цікаво знати ЗСУ вдарили по окупантах у Чкаловому та ворожому складу боєприпасів у Чорнобаївці

Ми не готові до наступу

Військова наука така ж точна, як математика, фізика або хімія. Тому є закони, які говорять про те, що ми маємо створити перевагу над противником,

– сказав Грабський.

Тому наразі про наступ не мовиться. "Поки ми не можемо дозволити собі таку розкіш. Скупчення будь-якої кількості бронетехніки буде вразлива до ударів з повітря", – вважає він.

Військовий експерт сказав, що Південь – дуже важлива стратегічна ціль для визволення всієї України.

Розпочинається процес планування

Йдеться про початок процесу планування, який має визначити кількість та якість озброєння, а також особового складу, запаси матеріальних засобів та боєприпасів. Тоді можна буде говорити про проведення якихось наступальних дій,

– пояснив він.

Він додав, що зараз ми перебуваємо у фазі тестування озброєння та відповіді на його використання. "Himars показали свою виключну ефективність. Я не можу гарантувати, що інша зброя буде такою ж", – відзначив Грабський.

Варте уваги ЗСУ так затисли окупантів на Харківщині, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ

До теми – Красиво відпрацювали! ЗСУ показали, як працюють гаубиці М777: дивіться відео