Як сказав радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, тепер ані штабу, ані казарми ворога немає.

Важливо На Херсонщині та Миколаївщині – вибухи: ймовірно, палають російські склади

За словами Хланя, Збройні Сили України накрили позиції ворога приблизно о 22:00.

Які локації окупантів вразили ЗСУ у ніч проти 15 липня

Як повідомив радник голови Офісу Президента, українські військові завдали удару по трьох локаціях ворога на Півдні та Сході. Олексій Арестович назвав це "санітарною обробкою територій". Два удари ворогові українські захисники завдали у Херсонській області, ще один – у Луганській області. Зокрема:

Українські військові атакували позиції ворога в селі Дар'ївка Херсонської області. Вони завдали повторного ураження по скупченню військової техніки росіян.

У селищі Нова Маячка, теж на Херсонщині, ЗСУ знищили техніку противника, враховуючи командно-штабні машини.

На Донбасі українські воїни теж плідно попрацювали. У місті Кадіївка на Луганщині наші захисники уразили складу ворожих боєприпасі

ЗСУ знищують російські склади один за одним

Українські військові завдали сильного удару по скупченню сил ворога у Чкаловому, а також влучно ліквідували склад російських окупантів у славнозвісній Чорнобаївці на Херсонщині.

У тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині теж лунали гучні вибухи. Ймовірно, пов'язані зі знищенням ворожих баз чи складів.

Крім того, точного удару ЗСУ завдали по ворожому складу у Новій Каховці. Російські пропагандисти збрехали своїм громадянам про "вибухи селітри".

Лише за минулу добу окупанти недорахувалися:

1 база – Нова Каховка;

БК – Снігурівський район, Миколаївщина;

БК – Баштанський район, Миколаївщина;

БК – Раденськ, Херсонщина.

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