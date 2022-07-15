Как сказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, теперь ни штаба, ни казармы врага нет.

Важно В Херсонской и Николаевской областях – взрывы: вероятно, горят российские склады

По словам Хланя, Вооруженные Силы Украины накрыли позиции врага около 22:00.

Какие локации оккупантов поразили ВСУ в ночь на 15 июля

Как сообщил советник главы Офиса Президента, украинские военные нанесли удар по трем локациям врага на Юге и Востоке. Алексей Арестович назвал это "санитарной обработкой территорий". Два удара врагу украинские защитники нанесли в Херсонской области, еще один – в Луганской области. В частности:

Украинские военные атаковали позиции врага в селе Дарьевка Херсонской области. Они нанесли повторное поражение по скоплению военной техники россиян.

В поселке Новая Маячка, тоже в Херсонской области, ВСУ уничтожили технику противника, учитывая командно-штабные машины.

На Донбассе украинские воины тоже плодотворно поработали. В городе Кадиевка на Луганщине наши защитники поразили склад вражеских боеприпасов.

ВСУ уничтожают российские склады один за другим

Украинские военные нанесли сильный удар по скоплению сил врага в Чкалово, а также метко ликвидировали склад российских оккупантов в знаменитой Чернобаевке на Херсонщине.

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области тоже раздавались громкие взрывы. Вероятно, это связано с уничтожением вражеских баз или складов.

Кроме того, точный удар ВСУ нанесли по вражескому складу в Новой Каховке. Российские пропагандисты соврали своим гражданам о "взрывах селитры".

Только за пошедшие сутки оккупанты недосчитались:

1 база – Новая Каховка;

БК – Снегиревский район, Николаевщина;

БК – Баштанский район, Николаевщина;

БК – Раденск, Херсонщина.

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