Контрнаступление наших ВСУ на Юге продолжается. Враг изо всех сил пытается удержать занятые территории и рубежи, но его потери постоянно растут, поэтому он вынужден отступать.

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Новые потери врага на Юге

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", ситуация остается тяжелой, но наши герои все контролируют. Противник шокирован своими потерями и ударами ВСУ по складам с боеприпасами, поэтому бросил все силы на укрепление позиций.

Впрочем, защитить себя врагу не удается. ВСУ осуществили атаки на скопление сил врага в Чкалово, а также склад российских оккупантов в знаменитой Чернобаевке.

Также нашим героям удалось уничтожить вражеский беспилотник, которым оккупанты пытались провести разведку и скорректировать свой огонь в Никопольском районе.

Всего ночью личный состав оккупантов сократился на 11 россиян, 3 единицы боевой и 2 единицы автомобильной техники. Все потери врага еще не подсчитываются и разведываются.

Враг продолжает огненное поражение мирных украинских городов с целью разрушения инфраструктуры и нанесения потерь мирному населению.

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