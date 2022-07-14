Так, ЗМІ повідомляють про точковий удар по штабу росіян у Снігурівці. Пишуть, що зарево видно за 60 кілометрів від вибуху.

До речі Ворог переміщує свої склади подалі від лінії фронту: чи досягатимуть туди ЗСУ

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що у Новій Маячці, за інформацією місцевих, палає щось вороже. Однак поки немає офіційного підтвердження.

Тим часом в мережі діляться яскравими світлинами пожеж.


Ймовірно, горять склади окупантів / Фото з телеграм-каналів

Також Братчук поділився переліком знищених за сьогодні баз та складів окупантів:

  • Нова Каховка. Мінус база.
  • Снігурівський район, Миколаївщина. Мінус БК.
  • Баштанський район, Миколаївщина. Мінус БК.
  • Раденськ, Херсонщина. Мінус БК.

ЗСУ знищують російські склади один за одним

Через ці масові удари ворог почав боятись. Окупанти переміщують свої військові ресурси якомога далі від лінії фронту.

До речі – потужні вибухи пролунали в окупованому Бердянську: відео