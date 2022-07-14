Так, ЗМІ повідомляють про точковий удар по штабу росіян у Снігурівці. Пишуть, що зарево видно за 60 кілометрів від вибуху.
До речі Ворог переміщує свої склади подалі від лінії фронту: чи досягатимуть туди ЗСУ
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що у Новій Маячці, за інформацією місцевих, палає щось вороже. Однак поки немає офіційного підтвердження.
Тим часом в мережі діляться яскравими світлинами пожеж.
Ймовірно, горять склади окупантів / Фото з телеграм-каналів
Також Братчук поділився переліком знищених за сьогодні баз та складів окупантів:
- Нова Каховка. Мінус база.
- Снігурівський район, Миколаївщина. Мінус БК.
- Баштанський район, Миколаївщина. Мінус БК.
- Раденськ, Херсонщина. Мінус БК.
ЗСУ знищують російські склади один за одним
- Українські військові завдали сильного удару по скупченню сил ворога у Чкаловому, а також влучно ліквідували склад російських окупантів у славнозвісній Чорнобаївці на Херсонщині.
- У тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині теж лунали гучні вибухи. Ймовірно, пов'язані зі знищенням ворожих баз чи складів.
- Крім того, точного удару ЗСУ завдали по ворожому складу у Новій Каховці. Російські пропагандисти збрехали своїм громадянам про "вибухи селітри".
Через ці масові удари ворог почав боятись. Окупанти переміщують свої військові ресурси якомога далі від лінії фронту.
До речі – потужні вибухи пролунали в окупованому Бердянську: відео