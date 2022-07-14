Про це розповів заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу у "Медіа Центрі Україна" 14 липня. 24 канал передає деталі.

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Чи врятує окупантів переміщення їхніх складів подалі від лінії зіткнення

Олексій Громов наголосив, що наші військові впевнено знищують пункти управління російських окупантів та порушують їхні логістичні ланцюжки постачання ресурсів. За отриманими Генштабом Збройних Сил України даними, враховуючи ефективність нашого вогневого ураження, ворог був змушений змінити порядок постачання боєприпасів та пального.

На теперішній час (окупантами – ред. 24 канал) розглядається можливість розташування противником складів боєприпасів бригадного рівня на відстані не ближче ніж 100 кілометрів від лінії зіткнення і складів корпусного рівня на відстані понад 150 кілометрів,

– повідомив представник Генштабу.

Посадовець також додав, що з метою уникнення артилерійських і ракетних ударів з боку наших військ, ворожі склади ймовірно будуть розміщені противником на об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема у закладах освіти. При цьому Громов підкреслив, що сучасне озброєння типу HIMARS дає нашим захисникам та захисницям змогу прицільно знищувати військову інфраструктуру російських окупантів.

Це навіть не можна порівнювати з характером дій ворога, який нищить нашу цивільну інфраструктуру і вбиває мирних українців. Ми вдячні нашим партнерам за допомогу,

– підсумував заступник очільника ГУ Генштабу ЗСУ.

Вибухи на складах росіян: останні новини

Українська авіація 12 липня знищила черговий склад окупантів поблизу Новопетрівки. Росіяни намагалися відповісти й підняли у повітря 3 винищувачі, які вдарили двома ракетами типу "повітря – повітря", втім втрат серед українських воїнів не було.

Палали боєприпаси й техніка ворога також на Слобожанщині – успішну операцію з ліквідації здійснили бійці 112 бригади Сил ТрО спільно з артилеристами іншого підрозділу ЗСУ.

У тимчасово окупованому Луганську, унаслідок влучання наших захисників та захисниць по складу ворога, загинули щонайменше 58 росіян та місцевих бойовиків.

Потужного удару ЗСУ також завдали по скупченню сил ворога у Чкаловому, а ще влучно ліквідували склад російських окупантів у славнозвісній Чорнобаївці на Херсонщині.

Лунали вибухи й у тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині, де розташовані багато складів та казарм окупантів ще з 2014 року. Офіційної інформації щодо влучань наразі не було.

Неймовірно точного та ефективного удару ЗСУ завдали по ворожому складу у Новій Каховці. Російські пропагандисти марно намагались списати влучність наших захисників та захисниць на "вибухи селітри".

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