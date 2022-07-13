У Луганську поховали десятки окупантів

Втім, до них не доходить, тому доводиться вдаватися до різних методів. Зокрема, ЗСУ продовжує ліквідовувати ворожі склади з боєприпасами та самими окупантами. Один із таких було знищено днями, а зараз росіян, які постали там перед "судом", помістили в пакети та проводять поховання у Луганську. Про це повідомляють джерела 24 каналу в розвідці.

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Як відомо, сьогодні, 13 липня, у Луганську поховали 58 росіян та місцевих бойовиків. Вони "денацифікувалися" під час враження складу зброї та боєприпасів 10 липня.

Водночас стверджувати про те, що 58 штук це точна кількість втрат росіян – не можна. Оскільки поховання окупантів призначають на різні дати. Це роблять для того, щоб не було відчуття масовості.

Всі загиблі-зрадники – колаборанти, які пішли на служіння російським окупантам. Що ж тепер вони точно зрозуміли, яку сторону варто було займати.

У Луганську палали склади окупантів: що відбувалося 10 липня

Пізно ввечері 10 липня у тимчасово окупованому Луганську почули 4 потужні вибухи. Місцеві розповіли, що це почалась детонація боєкомплектів на російських військових складах.

Приблизно о 23:35 після того, як пролунали вибухи на ворожих складах почалася пожежа, а снаряди, які росіяни там зберігали, почали детонувати. Окупанти пробували збити ракети та запускати ППО, втім, щось пішло не так. До слова, у місці, де трапився "приліт", окрім складів, були й казарми з російськими військовими. Офіційної інформації про те, що це дії ЗСУ не було, але депутат Олексій Гончаренко розповів, що за його даними, у Луганську хтось "покурив" біля російського складу боєприпасів. Він мав на увазі те, що склади окупантів могли знищити американські HIMARS, які були передані українцям.

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