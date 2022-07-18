О точном ударе ВСУ в эфире FREEДОМ UA рассказал советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань, передает 24 канал. Он отметил, что это уже третий удачный удар ВСУ в Новой Каховке .

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Сергей Хлань отметил, что 18 июля ВСУ нанесли настолько мощный удар по складам боеприпасов оккупантов, что детонация длилась с 5 утра и практически до обеда.

Хлань рассказал о новом "прилете" со стороны ВСУ по боекомплекту врага, в результате чего были уничтожены склады. О взрывах в Новой Каховке место жители информировали около 18 часов.

Кроме того, около обеда 18 июля в Бериславе на правом берегу Днепра на базе передвижной механизированной колонны (ПМК) на промышленном объекте была уничтожена база оккупантов, где они размещали технику и боеприпасы.

Хлань добавил, что ВСУ нанесли точечные удары по составам россиян, нанеся урон врагу не только в технике, но и живой силе. Он отметил и роль партизанского движения.