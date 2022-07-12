О лжи оккупантов написал в соцсетях советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что российская пропаганда производит все новые фейки.

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Рассказы россиян не имеют ничего общего с реальностью, – Подоляк

Вот, например, россияне раньше хвастались "что их ПВО лузгает украинцев, как орехи", что "россияне еще не начинали". Теперь вот появилась новая фантазия о взрыве на складе с селитрой.

Подоляк подчеркнул, что российская пропаганда вынуждена генерировать новые истории, чтобы объяснить, почему HIMARS разрушают военные склады.

Правда такова: весь пьяный пафос о величии "второй армии" заканчивается на утро столкновением с реальностью,

– добавил Подоляк.

Россияне придумывали объяснение всю ночь

Отметим, что мощные взрывы в Новой Каховке прогремели поздно вечером 11 июля. Так называемая оккупационная "власть" сообщила буквально о "сотнях полностью разрушенных домов, медучреждений и садов".



Сначала российские пропагандисты попытались подсунуть версию об уничтоженном "составе гуманитарной помощи", однако промахнулись. Детонировало ведь очень сильно, после этого появилась история о "селитре".

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ВСУ уничтожают российские склады с боеприпасами:

Смотрите в видео о взрывах вблизи Мелитополя: