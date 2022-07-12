По информации местных жителей, горит база воинской части спасателей в поселке Мирное Мелитопольского района, которую захватили оккупанты. Всего было слышно около 25 взрывов.

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Как сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров, именно туда российские оккупанты перевезли уцелевшую военную технику после того, как украинские военные нанесли ракетный удар по их базе в районе аэродрома Мелитополя.

Ракетный удар по аэродрому в Мариуполе. Это произошло 3 июля, когда украинские артиллеристы нанесли более 30 ударов по одной из четырех российских военных баз в Мелитополе (вероятно, такой точный удар украинские воины нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS). По предварительным данным, тогда погибло около 200 российских оккупантов.

Кроме того, в районе Мирного, Терпиня и Семеновки виден черный дым и слышны звуки взрывов. По предварительным данным, там также раздаются и автоматные очереди.

До этого была информация, что оккупанты решили разместить свою военную технику вблизи жилых домов в Мелитополе. А реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" на территориях всех заводов.

При этом в городе активно ездит военная техника оккупантов, а каждую ночь слышны звуки автоматной стрельбы.