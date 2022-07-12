За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини рятувальників у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти. Загалом було чутно близько 25 вибухів.
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Як повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, саме туди російські окупанти перевезли вцілілу військову техніку після того, як українські військові завдали ракетного удару по їх базі в районі аеродрому Мелітополя.
Окрім того, в районі Мирного, Терпіння та Семенівки видно чорний дим та чутно звуки вибухів. За попередніми даними, там також лунають і автоматні черги.
До цього була інформація, що окупанти вирішили розмістити свою військову техніку поблизу житлових будинків в Мелітополі. А реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" на територіях усіх заводів.
При цьому в місті активно їздить військова техніка окупантів, а щоночі чутно звуки автоматної стрільби.