У Кадіївці Луганської області тепер "палає" ледь не через день. Українські захисники вражають ворожу техніку, яку росіяни встигли накопичити в селі за 8 років окупації.

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Вранці в окупованій Кадіївці високоточно відпрацювали по скупченню техніки росіян біля місцевої школи. Палають 3 різні скупчення техніки,

– розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він також опублікував фотографії з місця події. На кадрах видно, як густий дим підіймається в небо, а місце удару палає вогнем.



У Кадіївці знову палає скупчення російської техніки / Фото Сергія Братчука

Зауважимо, у ЗСУ наразі не підтверджували інформацію про удар по російській техніці в Кадіївці.

Останні новини з окупованої Кадіївки

Уночі проти 9 липня мешканці міста почули серію вибухів. Від потужної пожежі небо набуло помаранчевого кольору. Ймовірно, це вибухали російські боєприпаси.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, вночі на 5 липня в Кадіївці накрили ворожий склад з боєкомплектами. Вибухала зброя щонайменше 2 години. Зауважимо, що цей склад був одним з основних по постачанню снарядів на напрямку Попасна – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.

Горів склад російських боєприпасів у Кадіївці і вночі на 1 липня. Тоді ЗМІ писали, що пожежу спровокувало влучання української ракети.

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