Про брехню окупантів написав у соцмережах радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що російська пропаганда продукує все нові фейки.

До теми Склад у Новій Каховці, гаубиця "Мста-Б", 52 мертві окупанти: ЗСУ на Півдні нещадно нищать ворога

Розповіді росіян не мають нічого спільного з реальністю, – Подоляк

Ось, наприклад, росіяни раніше хвалились "що їхня ППО лускає українців, як горіхи", що "росіяни ще й не починали". Тепер-от з'явилась нова фантазія про вибух на "складі зі селітрою".

Подоляк наголосив, що російська пропаганда змушена генерувати нові історії, щоб пояснити, чому HIMARS руйнують військові склади.

Правда така: весь п'яний пафос про велич "другої армії" закінчується на ранок зіткненням з реальністю,

– додав Подоляк.

Росіяни вигадували пояснення цілу ніч

Зазначимо, що потужні вибухи в Новій Каховці пролунали пізно ввечері 11 липня. Так звана окупаційна "влада" повідомила буквально про "сотні вщент зруйнованих будинків, медзакладів та садків".



Спочатку російські пропагандисти спробували підсунути версію про знищений "склад гуманітарної допомоги", проте промахнулись. Адже детонувало дуже сильно. Після цього з'явилась історія про "селітру".

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ЗСУ знищують російські склади з боєприпасами:

У Мирному, що біля Мелітополя, місцеві жителі чули багато вибухів. Можливо, це горить база окупантів, куди вони перевезли техніку з мелітопольського аеродрому.

Пізно ввечері 10 липня про вибухи повідомили і мешканці Луганська. Теж, імовірно, детонували боєкомплекти.

Накрили базу окупантів і в окупованому Херсоні. Туди були аж два прильоти – о 5:00 та близько 10:00.

10 липня була "бавовна" і в Алчевську – "злетів у повітря" черговий склад.

Дивіться у відео – про вибухи поблизу Мелітополя: