Цього дня лише з Херсонщини у Крим виїхало 6 рефрижераторів з тілами мертвих росіян. Про це 24 каналу повідомили власні джерела в українській воєнній розвідці.

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Тіла окупантів масово звозять з Херсонщини до Криму

За інформацією української розвідки, вранці 11 липня зі славнозвісної Чорнобаївки у Крим вирушило 6 рефрижераторів з тілами мертвих окупантів. При цьому "пощастило" далеко не всім загиблим росіянам – тіла деяких просто спалили на тимчасово окупованій території материкової України.

Всередині (рефрижераторів – ред. 24 канал) – загиблі окупанти. Деякі тіла при цьому звозять КамАЗами на звалище поблизу Херсона й там спалюють,

– повідомив розвідник.

До слова, раніше у розвідці повідомляли, що 11 липня ЗСУ завдали потужного удару по силах окупантів у Херсонській області. Нашим захисникам і захисницям вдалось ліквідувати близько сотні росіян, ще 200 загарбників отримали поранення, орієнтовно половина з них – перебуває у важкому стані.

Тоді з тимчасово окупованого Криму ворог пригнав понад 10 реанімаційних автомобілів – ймовірно, для перевезення й рятування керівників підрозділів російських спецслужб.

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Загальні втрати окупантів станом на ранок 10 липня

Додамо, що загалом з 24 лютого росія вже втратила у широкомасштабній війні проти України:

близько 37 400 військовослужбовців;

військовослужбовців; танків – 1 645 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 828 одиниць;

артилерійських систем – 838 одиниці;

ракетних систем залпового вогню – 247 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 109 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 188 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 676 одиниць;

крилатих ракет – 155 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та цистерн з паливом – 2 696 одиниць;

спеціальної техніки – 66 одиниць.

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