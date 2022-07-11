В этот день только из Херсона в Крым выехало 6 рефрижераторов с телами мертвых россиян. Об этом 24 каналу сообщили собственные источники в украинской военной разведке.

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Тела оккупантов массово свозят из Херсона в Крым

По информации украинской разведки, утром 11 июля из знаменитой Чернобаевки в Крым отправились 6 рефрижераторов с телами мертвых оккупантов. При этом повезло далеко не всем погибшим россиянам – тела некоторых просто сожгли на временно оккупированной территории материковой Украины.

Внутри (рефрижераторов – ред. 24 канал) – погибшие оккупанты. Некоторые тела при этом свозят КамАЗами на свалку возле Херсона и там сжигают,

– сообщил разведчик.

К слову, ранее в разведке сообщали, что 11 июля ВСУ нанесли мощный удар по силам оккупантов в Херсонской области. Нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать около сотни россиян, еще 200 захватчиков получили ранения, ориентировочно половина из них находятся в тяжелом состоянии.

Тогда из временно оккупированного Крыма враг пригнал более 10 реанимационных автомобилей – вероятно для перевозки и спасения руководителей подразделений российских спецслужб.

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Общие потери оккупант ов по состоянию на утро 10 июля

Добавим, что с 24 февраля россия уже потеряла в широкомасштабной войне против Украины:

около 37 400 военнослужащих;

военнослужащих; танков – 1 645 единиц;

боевых бронированных машин – 3 828 единиц;

артиллерийских систем – 838 единиц;

ракетных систем залпового огня – 247 единиц;

средств противовоздушной обороны – 109 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 188 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 676 единиц;

крылатых ракет – 155 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 696 единиц;

специальной техники – 66 единиц.

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