Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Информация – по состоянию на утро 11 июля.

Кстати Позорный провал врага возле Марьинки и активизация авиации: карта боевых действий 11 июля

За последние сутки ВСУ обезвредили сотню россиян. Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении.

Отметим, что цифры – приблизительные, поскольку точную информацию уточняют.

Потери врага в технике

танков – 1 645 (+4) единиц,

боевых бронированных машин – 3 828 (+5) единиц,

артиллерийских систем – 838 (+4) единиц,

РСЗО – 247 (+0) единиц,

средств ПВО – 109 (+1) единиц,

самолетов – 217 (+0) единиц,

вертолетов – 188 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0) единиц,

крылатых ракет – 155 (+0) единиц,

кораблей/катеров – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 696 (+2) единиц,

специальной техники – 66 (+0) единиц.



Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Последние новости о потерях врага

10 июля украинские бойцы ударили по скоплению россиян в Херсонской области. Они поразили командно-наблюдательный пункт вражеской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт росгвардии. Обезвредили 38 оккупантов, 4 гаубицы "Мста-Б", переносной зенитно-ракетный комплекс, 5 единиц автомобильной техники.

Кроме этого, защитники испепелили в Херсонской области еще 2 российских склада боеприпасов.

В оккупированном Луганске поздно вечером 10 июля услышали мощные взрывы. Местные жители рассказали, что на российских военных складах началась детонация боекомплектов.

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