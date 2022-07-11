Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Информация – по состоянию на утро 11 июля.
Кстати Позорный провал врага возле Марьинки и активизация авиации: карта боевых действий 11 июля
За последние сутки ВСУ обезвредили сотню россиян. Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении.
Отметим, что цифры – приблизительные, поскольку точную информацию уточняют.
Потери врага в технике
- танков – 1 645 (+4) единиц,
- боевых бронированных машин – 3 828 (+5) единиц,
- артиллерийских систем – 838 (+4) единиц,
- РСЗО – 247 (+0) единиц,
- средств ПВО – 109 (+1) единиц,
- самолетов – 217 (+0) единиц,
- вертолетов – 188 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0) единиц,
- крылатых ракет – 155 (+0) единиц,
- кораблей/катеров – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 696 (+2) единиц,
- специальной техники – 66 (+0) единиц.
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Последние новости о потерях врага
- 10 июля украинские бойцы ударили по скоплению россиян в Херсонской области. Они поразили командно-наблюдательный пункт вражеской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт росгвардии. Обезвредили 38 оккупантов, 4 гаубицы "Мста-Б", переносной зенитно-ракетный комплекс, 5 единиц автомобильной техники.
- Кроме этого, защитники испепелили в Херсонской области еще 2 российских склада боеприпасов.
- В оккупированном Луганске поздно вечером 10 июля услышали мощные взрывы. Местные жители рассказали, что на российских военных складах началась детонация боекомплектов.
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