Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ. Інформація – станом на ранок 11 липня.
До речі Ганебний провал ворога біля Мар'їнки та активізація авіації: карта бойових дій 11 липня
За останню добу ЗСУ знешкодили сотню росіян. Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.
Зауважимо, що цифри – приблизні, оскільки точну інформацію уточнюють.
Втрати ворога у техніці
- танків – 1645 (+4) одиниць,
- бойових броньованих машин – 3828 (+5) одиниць,
- артилерійських систем – 838 (+4) одиниць,
- РСЗВ – 247 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 109 (+1) одиниць,
- літаків – 217 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 188 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0) одиниць,
- крилаті ракети – 155 (+0) одиниць,
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2) одиниць,
- спеціальна техніка – 66 (+0) одиниць.
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Останні новини про втрати ворога
- 10 липня українські бійці вдарили по скупченню росіян на Херсонщині. Вони уразили командно-спостережний пункт ворожої артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії. Знешкодили 38 окупантів, 4 гаубиці "Мста-Б", переносний зенітно-ракетний комплекс, 5️ одиниць автомобільної техніки.
- Окрім цього, захисники спопелили на Херсонщині ще 2 російські склади боєприпасів.
- В окупованому Луганську пізно ввечері 10 липня почули потужні вибухи. Місцеві жителі розповіли, що на російських військових складах почалась детонація боєкомплектів.
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