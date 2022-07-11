Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ. Інформація – станом на ранок 11 липня.

До речі Ганебний провал ворога біля Мар'їнки та активізація авіації: карта бойових дій 11 липня

За останню добу ЗСУ знешкодили сотню росіян. Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.

Зауважимо, що цифри – приблизні, оскільки точну інформацію уточнюють.

Втрати ворога у техніці

  • танків – 1645 (+4) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 3828 (+5) одиниць,
  • артилерійських систем – 838 (+4) одиниць,
  • РСЗВ – 247 (+0) одиниць,
  • засоби ППО – 109 (+1) одиниць,
  • літаків – 217 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 188 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0) одиниць,
  • крилаті ракети – 155 (+0) одиниць,
  • кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2) одиниць,
  • спеціальна техніка – 66 (+0) одиниць.


Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Останні новини про втрати ворога

  • 10 липня українські бійці вдарили по скупченню росіян на Херсонщині. Вони уразили командно-спостережний пункт ворожої артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії. Знешкодили 38 окупантів, 4 гаубиці "Мста-Б", переносний зенітно-ракетний комплекс, 5️ одиниць автомобільної техніки.
  • Окрім цього, захисники спопелили на Херсонщині ще 2 російські склади боєприпасів.
  • В окупованому Луганську пізно ввечері 10 липня почули потужні вибухи. Місцеві жителі розповіли, що на російських військових складах почалась детонація боєкомплектів.

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