Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. Он отметил, что взрыв произошел в военной части по улице Пестеля.

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В воинскую часть было два попадания

Первый раз "прилет" по части был около пяти часов утра. Тогда же вспыхнул мощный пожар, который не успели потушить до второго прилета около 10:00. Хлань называет это попадание ювелирным.

Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами. При попытке подойти поближе к шестой гимназии и узнать что-то – оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?,

– написал Хлань.

Также информацию о взрыве на месте базирования оккупантов распространил и представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что попадание по военным росгвардии подтверждают кремлевские пропагандисты. Они недовольны работой ПВО государства-агрессора.

Сейчас, пишет Братчук, эпицентр взрыва оцепили. Враги проверяют у всех приближающихся документы.

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Что известно о попадании по складам россиян: коротко

Алексей Арестович рассказал о попадании по командному пункту 49 армии врага в Новой Каховке. Там, по предварительной информации, погибли около сотни россиян, еще 200 были ранены.

Почти день детонировали боеприпасы в Чернобаевке возле Херсона.

"Взлетели в воздух" склады с боеприпасами и в Харцызске и Шахтерске, что на оккупированной части Донбасса.

Было горячо на складах оккупантов и в Макеевке. В цель украинские военные попали 6 июля.

Узнайте в видео о работе HIMARS на фронте: