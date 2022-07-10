ВСУ ударили по оккупантам 9 июля. Кроме ста погибших, еще около 200 раненых. Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович 10 июля.

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Украинские защитники попали в пункт управления

Вчерашний удар по пункту управления 49 армии, ПВО и составам с ракетами в ПВО. По предварительным данным, более ста уничтоженных, около 200 раненых,

– говорится в сообщении.

Алексей Арестович добавляет, что половина раненых в тяжелом состоянии. Потому они вряд ли выживут.

Уничтожение вражеских пунктов в Херсонской области

Украинские воины атаковали вражеские пункты на Херсонщине. После поражения оккупанты их передислоцировали.

По данным руководителя пресс-центра сил охраны и обороны Юга, ВСУ удалось уничтожить и ликвидировать 200 оккупантов, 6 зенитно-ракетных комплексов "Панцирь" и самоходную артиллерийскую установку "Акация".

Свежие потери врага

С начала полномасштабного вторжения и до 10 июля украинские военные уничтожили:

личного состава – 37 300,

танков – 1 641,

боевых бронированных машин – 3 823,

артиллерийских систем – 834,

РСЗО – 247,

средств ПВО – 108,

самолетов – 217,

вертолетов – 188,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 676,

крылатых ракет – 155,

кораблей и катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 694,

специальной техники – 66.

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