Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо". После атаки украинских войск, оккупанты передислоцировали свои пункты.

К теме Уже и Чернобаевка их не спасает, – Хлань рассказал детали попадания в состав боеприпасов оккупантов

Украинские воины знают, куда передислоцировались оккупанты

Наталья Гуменюк подчеркнула, что украинским воинам известно, куда именно российские оккупанты переместили свои пункты после атаки.

В то же время атака была довольно успешной – удалось уничтожить и ликвидировать 200 оккупантов, 6 зенитно-ракетных комплексов "Панцирь" и реактивную систему залпового огня "Акация". Гуменюк подчеркнула, что именно с помощью такого оружия враг наносит коварные удары, в том числе по мирному населению.

Враг, не имея успеха в продвижении на суше, пытается ударить туда, где может достать – это коварные удары РСЗО и ЗРК.

– отметила Гуменюк.

Командование не комментирует взрывы в Херсонской области

Также Наталья Гуменюк подчеркнула – командование не комментирует взрывы на Херсонщине, в том числе прозвучавшие 9 июля, ведь это может помешать проведению контрнаступления, которое продолжается на Юге нашего государства.

Начальник объединенного координационного центра отметила, что россияне взимают свои резервы, чтобы попытаться противодействовать Вооруженным Силам Украины. В то же время, как отметила Гуменюк, перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют о низком боевом духе и деморализации. Многие захватчики хотят "эвакуироваться" домой.

Обратите внимание! Утром 9 июля СМИ сообщили о взрывах в Чернобаевке Херсонской области. Тогда же стали предполагать, что был "прилет" в составы оккупантов.

"Жесты доброй воли" и самоуничтожение оккупантов на Херсонщине

Журналист Роман Цымбалюк сообщил, что в Херсонской области сделали оккупанты "жест доброй воли" и сами уничтожили свою самоходную артиллерийскую установку "Мста-С" во время подготовки обстрела позиций Сил обороны Юга.

оккупанты пренебрегли правилами техники безопасности, из-за чего сдетонировал боеприпас. Это привело к гибели всех оккупантов, занимавшихся работой артиллерийской установки. Трое захватчиков, которые отвечали за прикрытие, получили тяжелые ранения.

Интересно – Молчанов о взрывах в Чернобаевке: смотрите видео