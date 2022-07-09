Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо". Після атаки українських військ, окупанти передислокували свої пункти.

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Українські воїни знають, куди передислокувалися окупанти

Наталія Гуменюк наголосила, що українським воїнам відомо, куди саме російські окупанти перемістили свої пункти після атаки.

Водночас атака була доволі успішною – вдалося знищити та ліквідувати 200 окупантів, 6 зенітно-ракетних комплексів "Панцир" та реактивну систему залпового вогню "Акація". Гуменюк наголосила, що саме за допомогою такої зброї ворог завдає підступних ударів, у тому числі по мирному населенню.

Ворог не маючи успіху в просуванні на суходолі намагається вдарити туди, де може дістати – це підступні удари РСЗВ та ЗРК,

– зазначила Гуменюк.

Командування не коментує вибухи на Херсонщині

Також Наталія Гуменюк наголосила – командування не коментує вибухи на Херсонщині, зокрема ті, які пролунали 9 липня, адже це може завадити проведенню контрнаступу, який триває на Півдні нашої держави.

Начальниця об'єднаного координаційного центру зазначила, що росіяни стягують свої резерви, щоб спробувати протидіяти Збройним Силам України. Водночас, як зазначила Гуменюк, перехоплені розмови окупантів свідчать про низький бойовий дух та деморалізацію. Багато загарбників хочуть "евакуюватися" додому.

Зверніть увагу! Уранці 9 липня ЗМІ повідомили про вибухи у Чорнобаївці на Херсонщині. Тоді ж почали припускати, що був "приліт" у склади окупантів.

"Жести доброї волі" і самознищення окупантів на Херсонщині

Журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що на Херсонщині зробили окупанти "жест доброї волі" й самі знищили свою самохідну артилерійську установку "Мста-С" під час підготовки обстрілу позицій Сил оборони Півдня.

Окупанти знехтували правилами техніки безпеки, через що здетонував боєприпас. Це призвело до загибелі всіх окупантів, які займалися роботою артилерійської установки. Троє загарбників, які відповідали за прикриття, зазнали важких поранень.

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