Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал.

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Успехи ВСУ на Херсонском направлении

Для ВСУ на Херсонском плацдарме наиболее благоприятная обстановка на севере и северо-востоке, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он объяснил это тем, что здесь у россиян возникли логистические проблемы обеспечения подразделений, а в ряде локаций их медленно окружают украинские защитники.

Невыгодное положение вооруженных сил россии играет нам на руку. Да, по данным Гуменюк, сегодня из Херсонского направления поступили хорошие новости.

На Херсонском направлении попаданием нашей артиллерии уничтожены два командных пункта российской армии. Последствия этих попаданий разведываются,

– отметила она.

Напомним, что в обращении за 6 июля Владимир Зеленский рассказал, что украинские силы продвигаются сразу на нескольких тактических направлениях, в частности, на Херсонщине и в Запорожской области. Он добавил, что самое жесткое противостояние продолжается возле Славянска и Бахмута. Также идет борьба за Харьковщину.

В Херсонской области горел завод "Полимер"

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань рассказал, что 8 июля в Киселевке загорелся завод "Полимер". Вероятно, на нем оккупанты обустроили склад с оружием. Причина возгорания – пока неизвестна, однако тенденция к пожарам на объектах, захваченных россией, явно набирает обороты.

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