Об этом сообщил официальный телеграм-канал международного разведывательного сообщества InformNapalm. Отметили, что арбузы оккупанты хотят транспортировать с помощью реки Днепр.

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россияне уничтожают урожай

Руководитель координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что из-за обстрелов оккупантов возникают пожары на полях. В частности, в Херсонской области некому гасить угодья. Свой урожай пытаются спасти местные жители.

ВСУ близко

Мэр города Олешков, расположенного вблизи Херсона, Евгений Рыщук призвал людей эвакуироваться, чтобы не быть живым щитом для врага. Украинским защитникам и защитницам тяжело работать, поскольку россияне устанавливают позиции у домов, где жили люди.

"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонщины, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты россии или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую ехать оттуда подальше. ВСУ идут! Смерть врагам!", – написал Рыщук.

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Что россияне делают в Херсоне

Оккупанты к северо-западу от Херсона, близ Чернобаевки, разместили мобильные крематории, где сжигают тела своих военных. Об этом 24 каналу рассказал активист из Херсона Владимир Молчанов.

По словам Молчанова, это связано с тем, что у оккупантов очень сложная логистика с перемещением тел в холодильниках. Поэтому захватчики хотят сократить свои потери.

Активист отметил, что большинство сжигаемых были мобилизованы из временно оккупированных населенных пунктов Донетчины и Луганщины. К таким людям оккупанты не относятся как к равным себе. Кроме этого, россияне даже не отделяют пепел сожженных в крематориях, поэтому когда родные оккупантов получают коробки с остатками, то это не значит, что там именно их родственник.

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